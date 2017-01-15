Великобритания назвала сроки начала переговоров по Brexit

Лондон, 15 января. Переговоры по выходу Великобритании из состава Европейского союза начнутся до начала лета. Об этом в интервью газете Welt заявил министр финансов британского правительства.

«Мы весной официально заявим о нашем желании выйти», — цитирует слова Филипа Хэммонда «Коммерсантъ». По мнению министра, новые принципы построения отношений между королевством и ЕС могут вступить в силу уже в 2019 году.

Глава британского Минфина надеется, что переговоры не станут затягиваться и сторонам в самое короткое время удастся договориться. «Между выходом Великобритании из ЕС и полным вступлением в силу новых договоренностей может быть установлен переходный период», — уточнил Хэммонд.

Также министр финансов соединенного королевства в очередной раз заверил, что вопрос с Brexit решен окончательно и пересмотру не подлежит.

