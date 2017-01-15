FAN-TV Лента новостей
Великобритания назвала сроки начала переговоров по Brexit
Весь мир

Великобритания назвала сроки начала переговоров по Brexit

Сегодня 6:41
51

Великобритания назвала сроки начала переговоров по Brexit

Лондон, 15 января. Переговоры по выходу Великобритании из состава Европейского союза начнутся до начала лета. Об этом в интервью газете Welt заявил министр финансов британского правительства.

«Мы весной официально заявим о нашем желании выйти», — цитирует слова Филипа Хэммонда «Коммерсантъ». По мнению министра, новые принципы построения отношений между королевством и ЕС могут вступить в силу уже в 2019 году.

Глава британского Минфина надеется, что переговоры не станут затягиваться и сторонам в самое короткое время удастся договориться. «Между выходом Великобритании из ЕС и полным вступлением в силу новых договоренностей может быть установлен переходный период», — уточнил Хэммонд.

Также министр финансов соединенного королевства в очередной раз заверил, что вопрос с Brexit решен окончательно и пересмотру не подлежит.
 

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Сегодня 3:24
160

Сирия новости 14 января 22:30: взрыв в Хомсе унес жизни 18 сирийских военнослужащих, SDF предотвратили атаку смертника ИГ в Ракке

Вчера 22:30
538

Новости США: полиция Чикаго годами нарушала права граждан, в Белом доме появится комната гламура

Вчера 21:59
192

Тайны Пальмиры: почему САА и ВКС РФ будет сложно отбить жемчужину Ближнего Востока у ИГ

Вчера 20:17
1341

Возрождение Алеппо: сирийские власти восстанавливают район Бустан аль-Каср

Вчера 19:55
316
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Великобритания назвала сроки начала переговоров по Brexit

6:41

«Провокационный» поезд из Сербии не пустили в Косово

6:40

Байкеры пообещали защитить инаугурацию Трампа «стеной из мяса»

6:25

Запуск компактной ракеты со спутником в Японии завершился неудачей

6:25

Десять человек погибли во время бунта в тюрьме в Бразилии

6:22

Страшное ДТП с минивэном под Саратовом могло случиться по вине водителя фуры

6:08

Трамп хочет использовать совместное фото с Путиным для усиления своего влияния

6:07

Новость о встрече с Путиным в команде Трампа назвали «стопроцентной ложью»

6:05

iPhone пилота мог послужить причиной унесшей 66 жизней авиакатастрофы Airbus А320

5:51

Трамп пообещал веселье на своей инаугурации

5:45

Упрямые дети чаще добиваются успеха в жизни — ученые

5:40

В США прошли акции протеста против планов Трампа насчет мигрантов

5:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
«Провокационный» поезд из Сербии не пустили в Косово
Читать
Закрыть