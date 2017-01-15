«Провокационный» поезд из Сербии не пустили в Косово

Приштина, 15 января. Косовские полицейские блокировали направлявшийся в самопровозглашенную республику поезд с «провокационными» надписями «Косово — это Сербия» на вагонах. Об этом сообщает электронное издание «Газета.ru».

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что полицейские действовали по его приказу. Распоряжение не пускать поезд на территорию республики Тачи объяснил тем, что сербская сторона не оговорила заранее прибытие состава в Косово. Премьер-министр Сербии Александр Вучич в свою очередь заявил, что отдал распоряжение вернуть не дошедший до пункта назначения поезд из приграничного города Рашки обратно в Белград.