Сирия новости 15 января 07:00: операцию в Алеппо запишут на видео, САА отразила атаку ИГ в Дейр эз-Зоре

Сирия, 15 января. Предстоящая военная операция в Алеппо под руководством генерала Сухейль аль-Хасана будет записываться на видео, армии правительства Сирии удалось отразить атаку террористов «Исламского государства»* в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В Вади Барада прибыли автобусы для эвакуации боевиков в провинцию Идлиб.

Неизвестные боевики убили генерала САА Ахмада Гадбана после заключения мирного соглашения в Вади Барада. Армия правительства Сирии подозревает в убийстве членов «Харакат Ахрар аль-Шам» или «Джебхат Фатех аль-Шам»****, боевики обвиняют в убийстве «Хезболлу».

Боевики «Джебхат Ан-Нусра»*** обстреляли минометными снарядами населенный пункт Харфа на юго-западе провинции.

Армия правительства Сирии освободила район родников аль-Фиджа в пригороде Дамаска и впервые за четыре года подняла там свой флаг.

Провинция Алеппо

Террористы «Исламского государства» отразили восьмую атаку турецких войск и ССА** в деревне аль-Сафлания.

Предстоящая военная операция под руководством генерала Сухейль аль-Хасана будет полностью записываться на видео.

За последние два дня в результате авиаударов ВВС Турции по городу Аль-Баб погибло 17 мирных жителей.

Провинция Дейр эз-Зор

Масштабное наступление террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре было приостановлено силами правительственной армии. Ликвидировано более 70 террористов, армия правительства Сирии потеряла 19 солдат.

Террористы «Исламского государства» заявили, что в ходе атаки в Дейр эз-Зоре ими были уничтожены два самолета, два танка, БМП и артиллерийская установка армии правительства Сирии.

Два человека погибли и восемь получили ранения в результате минометных обстрелов террористами «Исламского государства» жилых кварталов Дейр эз-Зора.

Силы NDF****** и САА сдерживают террористов в районах Багилия и Рашидия, а также у 137-й базы и военного аэропорта. Уничтожено несколько транспортных средств и множество террористов «Исламского государства».

Провинция Даръа

ВВС Сирии уничтожили базу террористов к западу от города Даэль на севере провинции.

Провинция Эс-Сувейда

Боевики обстреляли из минометов населенный пункт Аль-Мджеймер на юге-западе провинции. Жертв нет.

Провинция Ракка

SDF**** отразили атаку террористов «Исламского государства» на деревни Джабар и Вадийя при поддержке «Тандерболта» коалиции.

ВВС коалиции нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков «Исламского государства» в деревне Абу-Кабра на севере Ракки.

За последние три дня SDF и YPG освободили от террористов «Исламского государства» 45 деревень и 20 ферм.

Ирак

Войска Ирака освободили от террористов «Исламского государства» аль-Шамсият — последнюю захваченную деревню к югу от Мосула.

Сообщается, что в результате авиаудара в Мосуле убит руководитель, отвечающий за теракты «Исламского государства» в Багдаде Аббас Кураиши.

В Багдаде произошел взрыв заминированного автомобиля «Исламского государства». По меньшей мере шесть человек погибли и 12 получили ранения в результате теракта.

Похищенные в четверг двое полицейских были казнены террористами «Исламского государства» в провинции Анбар.

Раздор в рядах террористов «Исламского государства» в Мосуле перерос в вооруженное столкновение. Ликвидированы как минимум десять боевиков.