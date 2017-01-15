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Байкеры пообещали защитить инаугурацию Трампа «стеной из мяса»

15 Января 2017 06:25
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Байкеры пообещали защитить инаугурацию Трампа «стеной из мяса»

Вашингтон, 15 января. Глава байкерского сообщества пообещал привести на церемонию инаугурации Дональда Трампа тысячи байкеров и для защиты от провокаций выстроить «стену из мяса». Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает газета «Известия».

Глава байкерского сообщества Bikers For Trump Крис Кокс заявил, что для защиты Дональда Трампа и гостей на церемонии инаугурации ООН сможет выстроить живую стену из тысяч байкеров.

«Мы будем участвовать в инаугурации. Мы сформируем стену из мяса», — заявил Кокс.

Позже Кокс объяснил, что байкеры встанут плечом к плечу и помешают тем, кто попытается прорваться через оцепление полиции и устроить провокации на церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января.

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