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Десять человек погибли во время бунта в тюрьме в Бразилии
Происшествия

Десять человек погибли во время бунта в тюрьме в Бразилии

Сегодня 6:22
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Десять человек погибли во время бунта в тюрьме в Бразилии

Натал (Бразилия), 15 января. Как минимум десять человек погибли в ходе бунта в самой крупной тюрьме штата Риу-Гранди-ду-Норти, что на севере Бразилии. О ЧП информирует телеканал O Globo.

Впрочем, по данным СМИ, восстание в пенитенциарном учреждении еще не конца подавлено, поэтому число жертв может возрасти. В настоящее время для усмирения зэков направлены усиленные формирования военизированной полиции. Уточняется, что первопричиной беспорядков стал конфликт между членами разных преступных банд.

Добавим, что в тюрьме в Натале содержатся около 1200 заключенных, хотя вместимость исправительного учреждения составляет 600 человек. Напомним, что с начала года в тюрьмах Бразилии погибли более 100 человек.
 

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Алексей Громов
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