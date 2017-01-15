Запуск компактной ракеты со спутником в Японии завершился неудачей

Токио, 15 января. Запуск самой компактной в мире ракеты-носителя SS-520–4 из Космического центра Утиномура в японской префектуре Кагосима прошел неудачно, информирует агентство «Киодо» со ссылкой на специалистов японского аэрокосмического агентства (JAXA).

Ракета-носитель через некоторое время после запуска упала в море. Специалисты предполагают, что во второй ступени не воспламенилось топливо.

Ранее телеканал NHK сообщил об успешной запуске ракеты, отмечалось, что коммуникационный спутник вышел на орбиту в 200 километрах над Землей через 7,5 минуты после старта.

Ранее Газета.Ru сообщила, что общий объем расходов на производство необычной ракеты с выдающимися характеристиками составил 3,6 миллиона долларов.