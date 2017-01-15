Страшное ДТП с минивэном под Саратовом могло случиться по вине водителя фуры

Москва, 15 января. Виновником унесшего жизни семи человек ДТП под Саратовом мог быть не справившийся с управлением водитель фуры.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Фура лоб в лоб столкнулась с минивэном Toyota, в котором в момент аварии находились водитель и шесть пассажиров. Все они погибли на месте.

Напомним, страшная авария произошла в 01.30 на 550-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов. Сообщается, что ДТП произошло в Петровском районе Саратовской области недалеко от села Тарумовка.