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Трамп хочет использовать совместное фото с Путиным для усиления своего влияния

15 Января 2017 06:07
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Трамп хочет использовать совместное фото с Путиным для усиления своего влияния

Нью-Йорк, 15 января. Совместное фото с Владимиром Путиным станет для Дональда Трампа своего рода дополнительным рычагом влияния. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Times.

Как отмечает издание, фото лидеров двух стран появится не раньше двусторонней встречи российского лидера и на тот момент уже вступившего в должность президента Соединенных Штатов.

По мнению репортеров Times, встреча Путина и Трампа даст выгоду обеим сторонам. Для России, по мнению американских журналистов, это будет «демонстрации крупного игрока на мировой арене», для США — «огромные рычаги для воздействия».

Меж тем, советник избранного президента Соединенных Штатов назвал сообщения о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Исландии не более, чем уткой.

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