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Новость о встрече с Путиным в команде Трампа назвали «стопроцентной ложью»
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Новость о встрече с Путиным в команде Трампа назвали «стопроцентной ложью»

Сегодня 6:05
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Новость о встрече с Путиным в команде Трампа назвали «стопроцентной ложью»

Вашингтон, 15 января. Представитель Трампа опроверг сообщение издания Sunday Times о якобы планах избранного президента США встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Рейкьявике, передает агентство Bloomberg.

Чиновник из команды Трампа подчеркнул, что данная информация является «стопроцентной ложью».

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет провести с Владимиром Путиным встречу в Рейкьявике в ближайшее время после вступления в должность. Новый глава США и его переходная команда, как указало издание, сообщили британским чиновникам, что первая зарубежная поездка Трампа в качестве президента США будет включать встречу с российским лидером в Рейкьявике.

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Таисия Григорьева
#владимир путин #дональд трамп
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