iPhone пилота мог послужить причиной унесшей 66 жизней авиакатастрофы Airbus А320

Париж, 15 января. Унесшее жизни 66 человек в мае 2016 года крушение авиалайнера Airbus А320 могло произойти из-за iPhone второго пилота. Об этом со ссылкой на следствие сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, второй пилот авиалайнера Мохамед Мамдух Ахмед Асем положила свои гаджеты iPhone 6S и iPad-мини рядом с несколькими флаконами духов на верхней части приборной панели в кабине пилотов. В полете батарея смартфона перегрелась и вызвала пожар. Версию также подтверждают данные с черных ящиков Airbus А320, которые утверждают, что пожарная тревога сработала в кабине пилотов.

Напомним, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир авиалайнер Airbus А320 потерпел крушение над Средиземным морем в мае 2016 года. В катастрофе погибли 56 пассажиров самолета и 10 членов экипажа.