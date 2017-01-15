Трамп пообещал веселье на своей инаугурации

Нью-Йорк, 15 января. Дональд Трамп обещал нечто, превосходящее все ожидания на своей инаугурации: будет весело — написал в Twitter избранный президент Соединенных Штатов.

Inauguration Day is turning out to be even bigger than expected. January 20th, Washington D.C. Have fun! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2017

«Веселись, Вашингтон»: примерно так дословно можно перевести один из последних твиттов Трампа. «День инаугурации будет больше, чем просто день», — добавил 45-й президент США.

Напомним, что вступление в должность нового президента Соединенных Штатов Америки произойдет в Вашингтоне ровно в полдень по местному времени в пятницу 20 января.