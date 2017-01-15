В США прошли акции протеста против планов Трампа насчет мигрантов

15 Января 2017 05:30 45

Нью-Йорк, 15 января. Сразу в нескольких крупных городах США прошли акции протеста против планов Дональда Трампа в области борьбы с нелегальной эмиграцией. Об этом сообщает Associated Press.

Приуроченные к проведению дня Мартина Лютера Кинга (отмечается 16 января) шествия и манифестации прошли Лос-Анджелесе, Чикаго, Вашингтоне и других крупных городах США. Большинство участников акций протеста оказались представители мексиканской диаспоры и участники правозащитных организаций, сообщают СМИ.

В Лос-Анджелесе на площади у Мексиканско-Американского центра культуры прошло шествие, в котором приняли участие сотни человек. Более тысячи участников акции протеста собрались в здании профсоюза педагогов в Чикаго. Всего акции протеста против планов Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов были заявлены в 50 городах США.