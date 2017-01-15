Ученые рассказали, как пожилым людям сохранить крепкое здоровье

Вашингтон, 15 января. Ученые вашингтонского Университета биологических исследований в ходе очередных научных изысканий нашли прямую связь между здоровьем пожилых людей и их мозговой активностью.

Проще говоря, если на пенсии продолжать нагружать мозг работой, например, чтением книг и разгадыванием кроссвордов, то здоровье будет куда сильнее, чем у сверстников, не ведущих активной мозговой деятельности.

Для доказательств своей теории ученые провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за двумя группами пожилых людей с различными заболеваниями. Первая группа несколько часов в день занималась чтением книг и играла в развивающие игры, а вторая — только принимала лекарства.

В итоге, представители первой группы пошли на поправку в два раза быстрее. Таким образом, исследователи и пришли к мнению, что активная мозговая деятельность прямым образом влияет на иммунитет и здоровье пожилых людей.