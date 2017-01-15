Упрямые дети чаще добиваются успеха в жизни — ученые

Москва, 15 января. Упрямство и неповиновение в детстве часто приводят к успеху и богатству в зрелые годы, заявили ученые.

Специалисты внимательно присмотрелись к детям, отличающимся непослушагнием и делающим все наперекор в 8-12 лет. Затем ученые посмотрели спустя 40 лет, как сложилась их судьба.

Оказалось, упрямые дети выросли в успешных и богатых людей в отличие от своих спокойных и добросовестных одногодок. Ученые отметили, что упрямых детей выделяет высокая конкурентоспособность в классе, а с возрастом именно они первыми заводят разговор с начальством о новой должности или повышении зарплаты.