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Происшествия

Семь человек погибли в ДТП с грузовиком в Саратовской области

15 Января 2017 05:07
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Семь человек погибли в ДТП с грузовиком в Саратовской области

Саратов, 15 января. Госавтоинспекторы Саратовской области выясняют причины дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика, жертвами которого стали семь человек.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, жуткая авария произошла в 01:30 в районе села Тарумовка, что в Петровском районе, на 550 километре трассы Нижний Новгород — Саратов.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель грузовика Volvo, который не справившись с управлением, выехал на «встречку», где лоб в лоб совершил столкновение с минивэном Toyota.

В итоге, в дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и шесть пассажиров «японца». О точных причинах, приведших к трагедии, станет известно позже, на месте работает следственная группа.
 

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