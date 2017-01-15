Подъездные войны: житель Твери опубликовал эпизод борьбы соседей с установленной им видеокамерой

Тверь, 15 января. Житель Твери установил в подъезде видеокамеру, что вызвало бурю неадекватных эмоций у соседей.

Житель Твери, который, судя по одному из выложенных им видео, проживает с женой и маленьким ребенком, поделился на YouTube кадрами войны, которую объявили соседи камере наблюдения. Камеру мужчина установил на лестнице, рядом со своей квартирой.

Недовольные установкой камеры в подъезде соседи пытались уничтожить устройство, но ничего не вышло, а о том, как именно они пытались победить технику, можно узнать из ролика на Youtube.