Друг Эдуарда Цанги рассказал о странном предчувствии накануне смерти

Москва, 15 января. Солист Мариинки Эдуард Цанга испытывал странное предчувствие перед смертью. Об этом на странице в социальной сети сообщил друг артиста Владимир Кузьмин.

Знаменитый оперный певец в Рождество проводил досуг вместе с другом в тире. Там Цанга сказал фразу, которая предсказала его внезапную и загадочную смерть.

«В Рождество мы с его сыном и другом стреляли в нашем тире ДОСААФ, он попросил пострелять из Калашникова. Я предложил в следующий раз, на что он ответил - сегодня, следующего раза может не быть!», — написал на своей страничке Кузьмин.

Напомним, накануне бас-баритон оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга был доставлен с репетиции в больницу. Однако артист отпросился из больницы домой и вскоре скончался. Эдуарду Цанге было 37 лет.