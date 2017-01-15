Работа аэропорта Южно-Сахалинска парализована из-за мощного циклона

Южно-Сахалинск, 15 января. Мощный циклон, принесший в Сахалинскую область сильные снегопады и метель, стал причиной приостановки работы аэропорта Южно-Сахалинска.

Как сообщается на сайте воздушной гавани по состоянию на полдень по местному времени, восемь вылетов задерживаются на неопределенное время, кроме того часть рейсов была полностью отменена.

Сам же аэропорт в техническом плане готов к штатной работе, с последствиями стихии борется вся имеющаяся в наличии техника. «Авиакомпании принимают решения, исходя из условий фактической погоды», — уточнили в администрации воздушной гавани.

Добавим, что региональное МЧС объявило в воскресенье в Южно-Сахалинске и еще четырех районах области штормовое предупреждение. В районе аэропорта дует сильный ветер, идет снег, видимость — не более километра.