Савченко признала, что опубликовала устаревшие списки пленных

Киев, 15 января. Савченко призналась, что информация в ранее опубликованных списках для обмена пленными «в основном уже устарела» и нуждается в уточнении.

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко признала, что ранее опубликовала некорректные списки для обмена пленными. По словам нардепа, информация в них устарела и должна быть дополнена.

«Информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять и всем миром собрать это будет гораздо легче», — заявила Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

По словам нардепа, списки будут уточняться и дополняться. В настоящее время уже отправлен ряд соответствующих запросов в украинские силовые ведомства.