Исландия готова провести встречу Путина и Трампа

Рейкьявик, 15 января. МИД Исландии выразил готовность организовать и провести рабочую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает РИА Новости.

Как уточняется, для того, чтобы начать работу в этом направлении нужно получить от сторон официальный запрос, которого пока не было. Как только такой сигнал поступит, официальный Рейкьявик начнет работать над организацией переговоров российского лидера и 45-го президента США.

Напомним, что по данным американских СМИ, Дональд Трамп хочет встретится с Владимиром Путиным после инаугурации, которая запланирована в Вашингтоне на 20 января. Место предполагаемой встречи — Исландия.