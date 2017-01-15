Мэй 17 января заявит, что готова пойти на «жесткий Brexit»

Лондон, 15 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время речи 17 января может объявить о выходе страны из единого европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда. 17 января она должна выступить с речью о плане выхода государства из ЕС.

Газета The Sun сообщает, что приоритетами Мэй назовет решение миграционного вопроса и установление полного контроля над границами Великобритании, в число приоритетов войдет таже ведение переговоров о торговых соглашениях с другими странами. Это станет возможно, когда Великобритания покинет единый рынок ЕС.