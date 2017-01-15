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Ученые рассказали о пользе телевизора и видеоигр для детей
Общество

Ученые рассказали о пользе телевизора и видеоигр для детей

Сегодня 4:30
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Ученые рассказали о пользе телевизора и видеоигр для детей

Лондон, 15 января. При умеренном использовании современные гаджеты могут положительно влиять на развитие ребенка. Об этом сообщает журнал Psychological Science.

Группа ученых из Оксфордского университета Великобритании сравнила уровень развития более чем 120 тысяч детей и сопоставили его со средним временем пользования современными технологичными устройствами. В результате тщательного анализа ученые пришли к выводу о благотворном влиянии умеренного использования современных гаджетов и даже установили предельное время, после которого технологии вместо пользы начинают приносить вред.

Просмотр телевизора и пользование компьютером, по мнению ученых, бывают полезными не более четырех часов в сутки. На игры исследователи советуют отводить не более часа и 40 минут. Пользоваться смартфоном или планшетом лучше не более двух часов в день. В выходные дни и во время каникул исследователи советуют увеличивать «нормы» на треть.

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Алексей Громов
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