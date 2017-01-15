МИД Польши увидел в реплике Туска антипольские высказывания

Варшава, 15 января. Антипольскую риторику увидел МИД Польши в недавних высказываниях главы Евросовета и бывшего премьера страны Дональда Туска относительно положения дел в государстве. Об этом передает РИА Новости.

По словам министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, реплика европолитика по поводу парламентского кризиса в Варшаве и необходимости его преодоления, есть не что иное, как призыв к неким действиям, направленных против Польши.

«Это, конечно, небывалая вещь, чтобы представитель страны в международных институтах так нагло, публично негативно высказывался против своей страны», — негодует глава МИД в интервью изданию wPolityce.