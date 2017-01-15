Три человека задержаны по делу о терактах в Брюсселе

Москва, 15 января. Полиция Бельгии задержала трех человек после обысков в субботу вечером в брюссельской коммуне Моленбек, передает Reuters.

«Во время обысков ничего найдено не было, три человека были вызваны на допрос», — заявили журналистам в брюссельской прокуратуре.

Полиция организовала антитеррористический рейд Моленбеке, коммуне, где проживали экстремисты, задержанные правоохранителями за причастность к терактам в аэропорту бельгийской столицы в марте 2016 года, а также к терактам в Париже, которые произошли в ноябре 2015 года.