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Три человека задержаны по делу о терактах в Брюсселе
Весь мир

Три человека задержаны по делу о терактах в Брюсселе

Сегодня 4:32
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Брюссель

Москва, 15 января. Полиция Бельгии задержала трех человек после обысков в субботу вечером в брюссельской коммуне Моленбек, передает Reuters.

«Во время обысков ничего найдено не было, три человека были вызваны на допрос», — заявили журналистам в брюссельской прокуратуре.

Полиция организовала антитеррористический рейд Моленбеке, коммуне, где проживали экстремисты, задержанные правоохранителями за причастность к терактам в аэропорту бельгийской столицы в марте 2016 года, а также к терактам в Париже, которые произошли в ноябре 2015 года.

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Таисия Григорьева
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