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ООН рассказала об оказанной жителям Алеппо гуманитарной помощи
Весь мир

ООН рассказала об оказанной жителям Алеппо гуманитарной помощи

Сегодня 4:17
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ООН рассказала об оказанной жителям Алеппо гуманитарной помощи

Нью-Йорк, 15 января. Об обеспеченности жителей Алеппо питьевой водой, а также утеплению центров размещения беженцев в округе Джибрин говорится в опубликованном  отчете управления ООН по координации гуманитарных вопросов, посвященном ситуации в Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в отчете речь идет о деятельности ЮНИСЕФ, которая обеспечила 700 тысяч жителей Алеппо питьевой водой, при этом 400 тысяч получают воду посредством водопроводной сети, а еще 300 тысяч  — благодаря подвозу. Также в отчете сообщается, что на территории города были распределены гигиенические наборы, а также лекарства и медикаменты. 

В Джибрине  в центрах временного размещения беженцев продолжаются работы по утеплению жилых помещений, осуществляются поставки одежды, предметов быта и горючего. В западных кварталах идет восстановление жилых зданий — все работы планируют завершить в течение месяца.


 

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Алексей Громов
#сирия #алеппо
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