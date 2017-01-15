ООН рассказала об оказанной жителям Алеппо гуманитарной помощи

Нью-Йорк, 15 января. Об обеспеченности жителей Алеппо питьевой водой, а также утеплению центров размещения беженцев в округе Джибрин говорится в опубликованном отчете управления ООН по координации гуманитарных вопросов, посвященном ситуации в Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в отчете речь идет о деятельности ЮНИСЕФ, которая обеспечила 700 тысяч жителей Алеппо питьевой водой, при этом 400 тысяч получают воду посредством водопроводной сети, а еще 300 тысяч — благодаря подвозу. Также в отчете сообщается, что на территории города были распределены гигиенические наборы, а также лекарства и медикаменты.

В Джибрине в центрах временного размещения беженцев продолжаются работы по утеплению жилых помещений, осуществляются поставки одежды, предметов быта и горючего. В западных кварталах идет восстановление жилых зданий — все работы планируют завершить в течение месяца.



