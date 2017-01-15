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Литва отгородится от Калининградской области забором
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Литва отгородится от Калининградской области забором

Сегодня 4:15
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Литва отгородится от Калининградской области забором

Вильнюс, 15 января. Литва выделит 3,6 млн евро на строительство забора на границе с Калининградской областью России.

Помимо выделенных Литвой средств, деньги на строительство ограждения также выделит Европейский союз. После возведения стены также планируется ее оборудование современными системами наблюдения.

«Эти средства должны быть достаточными для постройки ограждения. Рядом с забором будут установлены и современные системы наблюдения за государственной границей. Средства на них будут изыскиваться в следующем году», — цитирует заявление министра внутренних дел страны Эймутиса Мисюнаса издание Lietuvos žinios.

По словам Мисюнаса, ограждение необходимо для борьбы с проникновением контрабанды, а не в качестве оборонительного сооружения.

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Алексей Громов
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