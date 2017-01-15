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Турция не пустила курдов на конференцию по Сирии в Астане
Политика

Турция не пустила курдов на конференцию по Сирии в Астане

Сегодня 4:18
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Турция не пустила курдов на конференцию по Сирии в Астане

Бейрут, 15 января. Исполком «Демократической Федерации» (ДФ, курдский автономный орган управления) на севере Сирии осудил исключение представителей курдов из списка участников встречи по Сирии в Астане. Агентство «Фират» распространило заявление ДФ. В документе отмечается, что отсутствие этой стороны плохо повлияет на работу в рамках данных переговоров.

Сопредседатель ДФ Фауза Юсеф, заявила, что участие вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в переговорах «блокировала Турция, которая преследует свои собственные интересы в сирийском конфликте». Дело в том, что Турция всеми способами стремится не допустить усиления курдов.

«Позиция Турции не заставит нас отказаться от осуществления проекта федерального демократического устройства Северной Сирии, который поддержали две недели назад 165 делегатов, участвовавших в региональном форуме в Румейлане», — отметила Юсеф, подчеркнув, что их план отвечает интересам всех этнических групп.

Ранее Газета.Ru сообщила, что Госдеп США хранит молчание насчет участие во встрече в Астане.

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Таисия Григорьева
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