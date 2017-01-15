Миниатюрную ракету-носитель со спутником запустили в Японии

Токио, 15 января. На космодроме Утиноура в японской префектуре Кагосима успешно прошел запуск ракеты-носителя SS-520, это ракета из наиболее компактного класса, сообщают СМИ со ссылкой на местное агентство аэрокосмических исследований.

Ракета оснащена мини-спутником, масса которого невероятно мала — всего три килограмма. SS-520 имеет длину 9,54 метра. Масса миниатюрной ракеты не превышает 2,6 тонны. Общий объем расходов на производство необычной ракеты с выдающимися характеристиками составил 3,6 миллиона долларов.