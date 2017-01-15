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Россия

Украина проведет инспекцию на территории России в рамках Венского договора

15 Января 2017 04:02
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Украина проведет инспекцию на территории России в рамках Венского договора

Москва, 15 января. Россия разрешила Украине провести инспекцию района Ростовской области в рамках Венского документа. Об этом говорится в сообщении начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергея Рыжкова.

Проверка пройдет с 16 по 19 января на территории площадью около 16 тысяч квадратных километров в Ростовской области. По словам Рыжкова, украинская сторона собирается либо выяснить масштабы военной деятельности в указанном районе, либо подтвердить ее отсутствие.

«Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», — сообщил Сергей Рыжков.

Ожидается, что с инспекцией на территорию России также прибудут сербские и немецкие специалисты. Делегация из Сербии проинспектирует один из районов Московской области. Специалисты из Германии намерены посетить дислоцированный в Воронежской области 252-й мотострелковый полк.

Подписанный в 2011 году Венский документ дает странам-участникам ОБСЕ проводить инспекции на территории других государств-участников организации.

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