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Политика

Трамп договорится с Россией об ограничении ядерных вооружений

15 Января 2017 03:48
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Трамп договорится с Россией об ограничении ядерных вооружений

Лондон, 15 января. Избранный президент США Дональд Трамп начнет работу по подготовке договоренности с Россией об ограничении ядерных вооружений, сообщает Sunday Times.

«В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлем Трамп начнет работу над сделкой по ограничению ядерного вооружения», — пишет газета Sunday Times 15 января.

В 2010 году РФ и США заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соглашение СНВ-3, которое вступило в силу в 2011 году, оговаривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Договор действует в течение 10 лет.

Таисия Григорьева

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