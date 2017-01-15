Трамп договорится с Россией об ограничении ядерных вооружений

15 Января 2017 03:48 45

Лондон, 15 января. Избранный президент США Дональд Трамп начнет работу по подготовке договоренности с Россией об ограничении ядерных вооружений, сообщает Sunday Times.

«В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлем Трамп начнет работу над сделкой по ограничению ядерного вооружения», — пишет газета Sunday Times 15 января.

В 2010 году РФ и США заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соглашение СНВ-3, которое вступило в силу в 2011 году, оговаривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Договор действует в течение 10 лет.