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Ученые узнали о влиянии болезней сердца на работу мозга
Общество

Ученые узнали о влиянии болезней сердца на работу мозга

Сегодня 3:29
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Ученые узнали о влиянии болезней сердца на работу мозга

Майами, 15 января. Болезни сердечно-сосудистой системы негативно сказываются на работе мозга. К такому вывод пришли ученые из университета Майами в США.

Сравнив данные о состоянии здоровья у пожилых американцев, медики сделали однозначный вывод о негативном влиянии заболеваний сердца на работу мозга. По данным исследователей, у страдающих от болезней сердечно-сосудистой системы пациентов значительно чаще наблюдалось расстройство памяти и нарушение когнитивных способностей.

Результаты исследования ученые объясняют тем, что при болезнях сердца и сосудов у пожилых людей нарушается кровоснабжение. Клетками мозга не могут получать в достаточном объеме необходимые для нормальной работы вещества, что в конечном итоге и приводит к дегенеративным изменениям и ухудшению работы мозга.

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Алексей Громов
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Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ
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