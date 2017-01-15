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Космонавт Новицкий показал в Instagram быт на МКС

15 Января 2017 03:36
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МКС

Москва, 15 января. Российский космонавт Олег Новицкий, находящийся на борту МКС, завел страницу в Instagram и сразу поделился снимками быта в космосе, а также поздравил жителей земли с праздниками.

Первый пост он посвятил своим коллегам — астронавтам Тома Песке и Шейну Кимбро. Новицкйи рассказал об ихвтором выходе в открытый космос. Также Новицкий поделился фотографиями запуска наноспутников с борта МКС и празднования старого Нового года.

Новицкий отметил, что ему и его коллегам не до отдыха, впереди много работы. «А вот землянам желаю хорошо отпраздновать!» — заметил он.

Таисия Григорьева

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