Космонавт Новицкий показал в Instagram быт на МКС

15 Января 2017 03:36 44

Москва, 15 января. Российский космонавт Олег Новицкий, находящийся на борту МКС, завел страницу в Instagram и сразу поделился снимками быта в космосе, а также поздравил жителей земли с праздниками.

Первый пост он посвятил своим коллегам — астронавтам Тома Песке и Шейну Кимбро. Новицкйи рассказал об ихвтором выходе в открытый космос. Также Новицкий поделился фотографиями запуска наноспутников с борта МКС и празднования старого Нового года.

Новицкий отметил, что ему и его коллегам не до отдыха, впереди много работы. «А вот землянам желаю хорошо отпраздновать!» — заметил он.