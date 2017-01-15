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Кадыров рассказал о поимке связанного с ИГ опасного террориста в Чечне
Происшествия

Кадыров рассказал о поимке связанного с ИГ опасного террориста в Чечне

Сегодня 3:09
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Кадыров рассказал о поимке связанного с ИГ опасного террориста в Чечне

Грозный, 15 января. В ходе спецоперации в Чечне был задержан особо опасный террорист, входивший в связанное с ИГИЛ (организация запрещена в РФ) бандформирование. Об этом на своей страничке в Instagram сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, задержан Имран Дацаев, которому ранее удалось избежать поимки в ходе спецоперации в селе Гелдаган. На этот раз террорист был блокирован во дворе одного из торговых центров в районе площади «Минутка» в столице Чечни. Дацаев оказал яростное сопротивление, но был захвачен силовиками.

«Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их сторону гранату. Дацаева удалось взять живым», — сообщает Рамзан Кадыров.

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Алексей Громов
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