Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Корреспонденты ФАН-ТВ прибыли в Мариинскую больницу, чтобы узнать детали недавней ситуации с якобы медленным врачом и окровавленным пациентом, которого привезли друзья с ножевым ранением. Охрана учреждения ушла в оборону.

В Мариинской больнице в Петербурге состоялось большое совещание, на котором присутствовали представители комитета здравоохранения, а также городской администрации. Встреча проходила в закрытом режиме: журналистов не пускали на территорию медицинского учреждения. ФАН-ТВ попыталось попасть в приемный покой, чтобы узнать детали истории с якобы медлительным врачом и раненым пациентом.

Напомним, ранее в сеть попала видеозапись, на которой врач приемного отделения Мариинской больницы Владимир Белаш игнорировал пациента, которого доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии – с проникающим ножевым ранением.

Позднее между сопровождавшими раненого мужчину друзьями и врачом разразился скандал, а его видеозапись попала в Интернет, чем шокировала многих петербуржцев. В свою очередь, в больнице рассказывают, что помощь тяжело раненому мужчине была оказана своевременно: через три минуты он уже был на каталке, а через 8,5 минут его ввозили в операционную.

Один из охранников, завидев видеооператора ФАН-ТВ с камерой, уходит в глухую оборону: представителям СМИ внутрь нельзя!

Тем временем выяснилось, что врач Владимир Белаш работает в Мариинской больнице по совместительству: его основная работа – Институт остеопатии Мохова. Белаша считают опытным специалистом. В Мариинке он работает ответственным врачом в смену, на это место назначают только квалифицированных врачей. Также известно, что в Институте Мохова жалоб на Белаша от пациентов ранее не поступало.

Что касается мужчины, доставленного в тяжелом состоянии в Мариинку, то его состояние действительно оценивалось как тяжелое: ножевым ранением были задеты почка и кишечник. Впоследствии мужчину успешно прооперировали.

Следственный комитет проводит в Мариинской больнице доследственную проверку по факту неоказания врачом медицинской помощи.

Репортер ФАН-ТВ пообщалась с человеком, который не смог попасть в Мариинскую больницу – правда, не в качестве пациента. Мужчина представился Игорем.

– Я так понимаю, сегодня вы не смогли попасть к своему товарищу для того, чтобы передать посылку?

– Вы знаете, я настолько возмущен: они могут находить любой повод для того, чтобы не пускать! Я не знаю, может быть, после того, что произошло вчера (после ранения человека), – после того случая, который обошел весь Интернет, они перестраховываются, либо что-то еще, но то же самое. Я прихожу сегодня к своему знакомому, и они находят любые причины для того, чтобы не пускать туда людей.

– Вы посмотрели скандальное видео. Что думаете по этому поводу?

– Меня возмутило то, что происходит там, а именно охрана, стоящая на входе, буквально выталкивает людей на улицу. Не объясняя причин, а просто для того, чтобы не было никаких скандалов.

– Но после того, как вы видео увидели, у вас как гражданина оно вызвало какие эмоции?

– Меня это возмутило, потому что сегодня это показывали во всех новостях, и мне непонятно, почему такое отношение? То есть, у них есть категории: для тех, кто богатый, и для людей с улицы. Это два диаметрально разных отношения. Это вопиющий факт!

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