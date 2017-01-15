Отец упавшего с 83-го этажа Москва-Сити парня рассказал о его странном поведении

Москва, 15 января. Отец молодого человека, который погиб днем ранее, упав с 83 этажа бизнес-центра Москва-Сити на припаркованную у здания иномарку, что накануне трагедии сын вел себя странно.

18-летний юноша накануне произошедшего «был не очень нормальный». По словам мужчины, сын сам привел его на смотровую площадку, после чего прыгнул вниз.

«Я говорю – куда ты идешь, он говорит – погулять, увидишь и я пошел за ним», — рассказал мужчина, сообщает РЕН ТВ.

В расследовании гибели 18-летнего Александра главной версией на данный момент остается падение при попытке сделать селфи.