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Украина

Появилось видео из СИЗО в Киеве, на котором «торнадовцу» отрезали ухо

15 Января 2017 02:58
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Появилось видео из СИЗО в Киеве, на котором «торнадовцу» отрезали ухо

Киев, 15 января. В сети Интернет появилось видео, на котором видно, как бывший член вооруженного формирования «Торнадо» Максим Глебов остался без уха в Лукьяновском СИЗО города Киев на Украине.

На записи видно, как бывший командир «Торнадо» Руслан Онищенко склоняется над Глебовым, совершая некие действия над его ухом.

Сам Онищенко сказал, что хотел вытереть бывшему подчиненному кровь и оказать медицинскую помощь.

Однако согласно другой версии событий, именно Онищенко отрезал ухо Глебову.

Ранее Газета.ru сообщала о бунте в Лукьяновском СИЗО города Киев на Украине.

Сергей Свазовский

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