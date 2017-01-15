Теракт в Багдаде унес жизни 6 человек

Багдад, 15 января. По меньшей мере шесть человек погибли и 12 получили ранения в результате теракта в центре иракской столицы.

Мощный взрыв произошел в на улице Эн-Нидаль в центральном районе Багдада Эль-Каррада. По данным полиции, взорвался заминированный террористами автомобиль.

Напомним, недавно мощный взрыв произошел в густонаселенном районе столицы Сирии Кафр Соуса. Сообщается, что ранее эта часть Дамаска считалась безопасной, поскольку в ней располагаются дома чиновников и некоторые особо охраняемые объекты. По данным полиции, теракт могла совершить террористка смертница, которая привела в действие «пояс шахида».