Журналисты узнали о планах Трампа встретиться с Путиным в Рейкьявике

Вашингтон, 15 января. Избранный президент США Дональд Трамп хочет в ближайшее время провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Рейкьявике, сообщают СМИ.

По данным изданий, представители команды Трампа сообщили официальным лицам Великобритании, что первая зарубежная поездка Дональда Трампа в качестве президента США состоится пройдет со встречей с Владимиром Путиным.

Инаугурация победившего на выборах президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года. Он сменит на посту главы государства Барака Обаму.

Ранее Газета.Ru сообщила, что байкеры пообещали встать «стеной из мяса» для обеспечения безопасности на инаугурации Трампа.