Ученые нашли простой способ продлить жизнь человечества

Вашингтон, 15 января. Всего 20 минут быстрой ходьбы каждый день способно спасти человека от серьезных заболеваний и существенно продлить его жизнь. К такому выводу после масштабного исследования пришла группа ученых из университета Калифорнии в США.

В эксперименте приняли участие более пятидесяти добровольцев, часть из которых по просьбе медиков ежедневно уделяла 20 минут на быструю ходьбу на беговой дорожке. До и после эксперимента исследователи сравнивали состояние здоровья испытуемых.

Выяснилось, что те участники эксперимента, которые тратили на быструю ходьбу всего лишь 20 минут в день, заметно укрепили свое здоровье. При этом у любителей ходьбы медики отметили снижение риска развития многих воспалительных заболеваний.

Положительный эффект от пеших прогулок ученые объяснили не только общей пользой от физических нагрузок, но и улучшением эмоционального состояния. Поскольку размеренные, но ритмичные тренировки нейтрализуют отрицательные эмоции, и положительно влияют на эмоциональное состояние человека.