FAN-TV Лента новостей
Близкие Дмитрия Хворостовского рассказали о его болезни и несчастьях
Общество

Близкие Дмитрия Хворостовского рассказали о его болезни и несчастьях

Сегодня 2:39
189

Близкие Дмитрия Хворостовского рассказали о его болезни и несчастьях

Москва, 15 января. Близкие Дмитрия Хворостовского рассказали о болезни и несчастьях, которые преследуют артиста на протяжении последних лет.

Вот уже два года оперный баритон борется с опухолью головного мозга.

Конец 2016 года отметился заметным улучшением самочувствия артиста. Хворостовскому удалось дать несколько концертов по всему миру.

Увы, болезнь вернулась, и Новый год артист вынужден был встретить в больницах. Здоровье не позволяет ему продолжать концертную деятельность. Накануне Хворостовский заболел пневмонией.

Кроме того, недавно ушла из жизни первая супруга Дмитрия, а затем и близкая подруга Елена Недосекина. Недосекина также страдала от опухоли мозга, — сообщает Starhit.ru.

Накануне сообщалось о смерти оперного солиста Эдуарда Цанги.

комментарии
Cергей свазовский
#дмитрий хворостовский
Новости партнеров
Эксклюзив

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Сегодня 3:24
45

Сирия новости 14 января 22:30: взрыв в Хомсе унес жизни 18 сирийских военнослужащих, SDF предотвратили атаку смертника ИГ в Ракке

Вчера 22:30
468

Новости США: полиция Чикаго годами нарушала права граждан, в Белом доме появится комната гламура

Вчера 21:59
168

Тайны Пальмиры: почему САА и ВКС РФ будет сложно отбить жемчужину Ближнего Востока у ИГ

Вчера 20:17
1193

Возрождение Алеппо: сирийские власти восстанавливают район Бустан аль-Каср

Вчера 19:55
296
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Космонавт Новицкий показал в Instagram быт на МКС

3:36

Ученые узнали о влиянии болезней сердца на работу мозга

3:29

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

3:24

Кадыров рассказал о поимке связанного с ИГ опасного террориста в Чечне

3:09

Отец упавшего с 83-го этажа Москва-Сити парня рассказал о его странном поведении

3:08

Появилось видео из СИЗО в Киеве, на котором «торнадовцу» отрезали ухо

2:58

Журналисты узнали о планах Трампа встретиться с Путиным в Рейкьявике

2:55

Теракт в Багдаде унес жизни 6 человек

2:53

Близкие Дмитрия Хворостовского рассказали о его болезни и несчастьях

2:39

Мэй поведет Британию по пути «жесткого Brexit»

2:38

Ученые нашли простой способ продлить жизнь человечества

2:37

Треть американцев считают новости в СМИ фейковыми

2:20
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Космонавт Новицкий показал в Instagram быт на МКС
Читать
Закрыть