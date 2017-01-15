Близкие Дмитрия Хворостовского рассказали о его болезни и несчастьях

Москва, 15 января. Близкие Дмитрия Хворостовского рассказали о болезни и несчастьях, которые преследуют артиста на протяжении последних лет.

Вот уже два года оперный баритон борется с опухолью головного мозга.

Конец 2016 года отметился заметным улучшением самочувствия артиста. Хворостовскому удалось дать несколько концертов по всему миру.

Увы, болезнь вернулась, и Новый год артист вынужден был встретить в больницах. Здоровье не позволяет ему продолжать концертную деятельность. Накануне Хворостовский заболел пневмонией.

Кроме того, недавно ушла из жизни первая супруга Дмитрия, а затем и близкая подруга Елена Недосекина. Недосекина также страдала от опухоли мозга, — сообщает Starhit.ru.

Накануне сообщалось о смерти оперного солиста Эдуарда Цанги.