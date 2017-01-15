Мэй поведет Британию по пути «жесткого Brexit»

Лондон, 15 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 17 января объявит, что британский кабмин готов вывести страну из состава единого рынка, Таможенного союза, а также из-под юрисдикции Европейского суда, пишут британские СМИ.

17 января, во вторник, у Мэй запланировано выступление с большой речью, посвященной предстоящим переговорам с ЕС по условиям выхода Британии из объединения. Издание The Sun утверждает, что в речи премьер подчеркнет, что приоритетами для нее на переговорах с ЕС станет прекращение свободной миграции из европейских стран в Британию. Также Мэй заявит о важности шанса вести двусторонние переговоры о торговых соглашениях с другими странами.

Если это подтвердится, подтвердятся и худшие опасения многих парламентариев о курсе Мэй на «жесткий Brexit», то есть отказа от членства в едином рынке во имя защиты границ. Переговоры с ЕС начнутся не ранее конца марта и продлятся не менее полутора лет.

Ранее Газета.Ru сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель возглавит заседание комитета по Brexit.