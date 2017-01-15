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Треть американцев считают новости в СМИ фейковыми
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Треть американцев считают новости в СМИ фейковыми

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Треть американцев считают новости в СМИ фейковыми

Вашингтон, 15 января. Почти треть граждан США считают, что в СМИ часто появляются лживые новости. Об этом свидетельствуют данные проведенного исследовательским центром Pew Research социологического опроса.

В исследовании общественного мнения приняли участие более тысячи граждан США различных политических взглядов. На вопрос о том, случалось ли им часто сталкиваться с «фейковыми» новостями в СМИ, утвердительно ответили 32% опрошенных. Более половины участников опроса заявили, что журналисты зачастую используют искаженные материалы и неточные факт.

Почти четверть опрошенных — 23% респондентов — признались в том, что сами невольно участвовали в распространении фейковых новостей в социальных сетях, не зная того, что размещенные на их страничках материалы не соответствуют действительности. Уверенность в том, что фейковые новости формируют у американцев необъективную оценку событий в мире, высказали 64% участников опроса. При этом обязанность не допускать распространение фейковых новостей 45% опрошенных американцев возложили на власти США.

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Алексей Громов
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