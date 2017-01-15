Русские хакеры снова в деле: соцсети обсуждают утечку последней серии «Шерлока»

Москва, 15 января. Поклонники сериала «Шерлок» активно обсуждают просочившийся в Сеть заключительный эпизод четвертого сезона популярного сериала «Шерлок».

Некоторые почитатели сериала заподозрили, что утечка не обошлась без пресловутых «русских хакеров». Дело в том, что именно российские зрители смогли первыми на планете увидеть новую серию благодаря преждевременно появившемуся в интернете файлу с дубляжем для «Первого канала».

«И пусть весь мир подождет…кроме русских» — модернизировал рекламный слоган пользователь Twitter под ником Эрик.

Об утечке нового эпизода сериала «Шерлок» стало известно накануне.