Кадыров заявил о поимке особо опасного сторонника ИГ в Чечне

Москва, 15 января. Лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Чечне особо опасного террориста из банды, которой руководили из Сирии боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России).

«В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган», — сообщил Кадыров в Instagram.

По словам лидера Чечни, террориста удалось взять живым «Его настигли в районе площади «Минутка» во дворе торгового центра «Орбита». Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их сторону гранату», — сообщил Кадыров.

В Нальчике задержаны еще два террориста из этой же банды, в целом группировка нейтрализована и задержаны более 50 ее участников. Дацаев уже дает показания. Дацаев подтвердил, что он осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева по заданию ИГ.