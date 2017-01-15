FAN-TV Лента новостей
Видео с места гибели двоих детей и взрослого на Волге появилось в Сети
Общество

Видео с места гибели двоих детей и взрослого на Волге появилось в Сети

Сегодня 2:00
53

Видео с места гибели двоих детей и взрослого на Волге появилось в Сети

Саратов, 15 января. В сети Интернет появилась видеозапись, на которой зафиксировано место гибели двух мальчиков и их отца в результате провала под лед снегохода.

Трагедия произошла 14 января около 19:00. Снегоход, двигавшийся по Волге недалеко от Саратова, провалился на тонком льду.

В результате инцидента погибли два ребенка и их отец, управлявший самодельным снегоходом. Мать погибших детей спаслась. Она зацепилась за льдину и кричала о помощи. Мужчины услышали крик о помощи и вытащили пострадавшую из воды, — сообщила Газета.ru.

комментарии
Сергей Свазовский
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 14 января 22:30: взрыв в Хомсе унес жизни 18 сирийских военнослужащих, SDF предотвратили атаку смертника ИГ в Ракке

Вчера 22:30
417

Новости США: полиция Чикаго годами нарушала права граждан, в Белом доме появится комната гламура

Вчера 21:59
152

Тайны Пальмиры: почему САА и ВКС РФ будет сложно отбить жемчужину Ближнего Востока у ИГ

Вчера 20:17
1125

Возрождение Алеппо: сирийские власти восстанавливают район Бустан аль-Каср

Вчера 19:55
288

Сирия сегодня: «Джебхат ан-Нусра» атаковала село в Дамаске, ВС Ирака освободили часть Мосула от ИГ

Вчера 19:55
323
Показать еще
Прямая трансляция

Котокультурная подворотня и необычное кафе появились в Петербурге. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Видео с места гибели двоих детей и взрослого на Волге появилось в Сети

2:00

Россия пустит украинских инспекторов в воинские части Ростовской области

1:54

«Пусть убираются»: немцы не рады американским танкам на своей территории

1:42

Более 35 авиарейсов отменены и 12 задержаны в Москве из-за непогоды

1:31

Госдеп хранит молчание насчет участия во встрече по Сирии в Астане

1:27

Инвалид в Сыктывкаре получила жилье вместе с останками прежнего владельца

1:09

Последняя серия четвертого сезона «Шерлока» утекла в Сеть

1:00

Ученые выяснили, сколько подросткам можно сидеть за компьютером

0:50

МЧС предупредило москвичей о метели, снегопаде и сильном ветре

0:43

Судно с сотней беженцев на борту потерпело крушение в Средиземном море

0:34

СМИ заподозрили взломавших сервер ВВС Италии хакеров в связях с РФ

0:24

СК начал проверку по факту падения человека с башни «Москва-Сити»

0:13
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Россия пустит украинских инспекторов в воинские части Ростовской области
Читать
Закрыть