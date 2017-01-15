Видео с места гибели двоих детей и взрослого на Волге появилось в Сети

Саратов, 15 января. В сети Интернет появилась видеозапись, на которой зафиксировано место гибели двух мальчиков и их отца в результате провала под лед снегохода.

Трагедия произошла 14 января около 19:00. Снегоход, двигавшийся по Волге недалеко от Саратова, провалился на тонком льду.

В результате инцидента погибли два ребенка и их отец, управлявший самодельным снегоходом. Мать погибших детей спаслась. Она зацепилась за льдину и кричала о помощи. Мужчины услышали крик о помощи и вытащили пострадавшую из воды, — сообщила Газета.ru.