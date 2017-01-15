«Пусть убираются»: немцы не рады американским танкам на своей территории

Берлин, 15 января. Жители немецкого города Котбус на Востоке ФРГ назвали провокацией переброску танков США через свой город, и пожелали, чтобы американская военная техника удалилась восвояси.Об этом сообщила радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg.

В частности, один из пожилых горожан признался, что вид американской военной техники привел его в ужас, напомнив о событиях Второй мировой.

Другой местный житель назвал действия военных США провокацией, отметив, что Соединенные Штаты не стремятся к диалогу с РФ.

Еще один житель Котбуса высказался резче. Он потребовал, чтобы американцы поскорее «убирались отсюда».

Ранее спецслужбы ФРГ обвинили Россию в попытках внести разлад в отношения между США и Европейским союзом.