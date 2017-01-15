Россия пустит украинских инспекторов в воинские части Ростовской области

15 Января 2017 01:54 44

Москва, 15 января. Российская сторона разрешила украинским инспекторам посетить воинские формирования и части российской армии, находящиеся на территории Ростовской области в период со 16 по 19 января 2017 года, сообщает министерство обороны РФ.

«Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», — заявил журналистам глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Речь идет о проверке в районе 16 тысяч квадратных километров. Украина запросила проведение инспекции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщает Газета.Ru. Цель инспекции — определение масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).