Более 35 авиарейсов отменены и 12 задержаны в Москве из-за непогоды

Москва, 15 января. Больше 35 авиарейсов отменены, и еще 12 задержаны в аэропортах Москвы из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что по состоянию на 00:40 в аэропорту Домодедово по московскому времени отменены пять рейсов. Шесть рейсов будут задержаны. В аэропорту Шереметьево отменены 33 рейса. Еще шесть авиарейсов задержали.

Воздушные гавани Жуковский и Внуково пока не вносили коррективы в связи с непогодой.

Накануне МЧС предупредило жителей российской столицы о сложных погодных условиях в ближайшие часы. Москвичей ожидают снегопад, мокрый снег и метель.