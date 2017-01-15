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Госдеп хранит молчание насчет участия во встрече по Сирии в Астане
Политика

Госдеп хранит молчание насчет участия во встрече по Сирии в Астане

Сегодня 1:27
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Госдеп хранит молчание насчет участия во встрече по Сирии в Астане

Вашингтон, 15 января. В госдепартаменте США предпочли обойти молчанием вопрос, получил ли официальный Вашингтон приглашение принять участие во встрече по Сирии в Астане.

«У нас нет никакой новой информации по этому поводу. Мы предоставим ее, как только будет возможно»,  — заявил спикер американского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Ранее, как сообщала Газета.Ru, официальный представитель госдепартамента Марк Тонер говорил журналистам, что США не получали приглашения на встречу в Астане.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в субботу заявил, что РФ и Турция решили пригласить США на переговоры по Сирии в Астане. Встреча в Астане, как ожидается, пройдет 23 января, а новый раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.

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Таисия Григорьева
#сирия
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