Госдеп хранит молчание насчет участия во встрече по Сирии в Астане

Вашингтон, 15 января. В госдепартаменте США предпочли обойти молчанием вопрос, получил ли официальный Вашингтон приглашение принять участие во встрече по Сирии в Астане.

«У нас нет никакой новой информации по этому поводу. Мы предоставим ее, как только будет возможно», — заявил спикер американского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Ранее, как сообщала Газета.Ru, официальный представитель госдепартамента Марк Тонер говорил журналистам, что США не получали приглашения на встречу в Астане.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в субботу заявил, что РФ и Турция решили пригласить США на переговоры по Сирии в Астане. Встреча в Астане, как ожидается, пройдет 23 января, а новый раунд переговоров в Женеве — 8 февраля.