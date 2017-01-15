Инвалид в Сыктывкаре получила жилье вместе с останками прежнего владельца

Сыктывкар, 15 января. Женщина-инвалид в соответствии с законом получила вне очереди жилье, но не может там жить из-за страха — ей дали квартиру, внутри которой находились останки прежнего владельца жилья.

Адвокат женщины рассказал, что его клиентка несколько месяцев ходила по инстанциям, уже имея необходимый пакет документов на руках. Адвокат инвалида из Сыктывкара, которой выдали квартиру, где находились останки прежнего владельца, заявил, что история с жильем продолжается с 2014 года.

«В статье 57 Жилищного кодекса закреплено право инвалидов, чьи заболевания входят в определённый перечень, получить жилье вне очереди при необходимости. Данная гражданка удовлетворяла данным условиям. Я написал исковое заявление, прошли апелляцию. В итоге получение жилья одобрили», — сообщил журналистам адвокат Роман Койдан.

Женщина отстояла право на квартиру, но позже выяснилось, что в полученной квартире находятся останки прежнего владельца. Теперь от ужаса она не может там жить и лишь надеется продать его и купить на вырученные деньги что-то другое. Должностные лица не отказались провести ремонт злополучной квартиры.